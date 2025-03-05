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В Севастополе Движение Первых запускает новый сезон "МедиаПритяжения"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе Движение Первых запускает новый сезон «МедиаПритяжения»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:22 05.03.2025

Движение Первых открывает прием заявок на Всероссийский проект «МедиаПритяжение», который реализуется по Национальному проекту «Молодежь и дети».  Школьники, студенты, наставники и родители смогут смогут попробовать себя в роли репортеров, журналистов, корреспондентов и продюсеров, создавая полезный контент.

Всероссийский проект Движения Первых «МедиаПритяжение» уже четвертый год открывает для участников Движения Первых возможности приобретения новых полезных навыков, востребованных в современном информационном обществе. Наша задача – поддержать развитие медиасообщества России, помочь в воспитании новых талантливых журналистов, фотографов, блогеров и ораторов. Более 400 тысяч школьников от 6 лет, студентов, наставников и родителей примут участие в создании уникальных творческих медиапродуктов. Лучшие медиакоманды получат сертификаты на развитие своего сообщества. 750 тысяч рублей за I место, 500 тысяч – за II место и 250 тысяч рублей за III место. Победители в каждом направлении и возрастной категории смогут получить приз до 150 тысяч рублей. Финальное состязание состоится в Москве, где соберутся около тысячи победителей окружных этапов, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя председателя правления Движения Первых Артура Орлова.

Присоединиться к проекту можно в двух форматах: индивидуальном и командном. Дети и взрослые попробуют себя в направлениях «ПервыйТекст», «ПервыйЭфир», «ПервыйКадр», «МедиаПрофи» или «МедиаНаставник». Для школьных медиацентров и детских студий открыто направление «МедиаКоманда», самые юные медийщики смогут поучаствовать в проекте вместе со своей семьей в направлении «МедиаСемья».

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На региональном этапе участники будут информационно освещать события и мероприятия, приуроченные к 80-летию Великой Победы, в своих социальных сетях.

Финал состоится в августе в Москве. На финале участникам предстоит за несколько дней разработать собственные медиапроекты и защитить их перед экспертами.

Победители в индивидуальных направлениях получат сертификаты на приобретение профессиональной техники, а лучшие медиакоманды – денежные сертификаты на развитие своего медиасообщества.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку по ссылке.

Для коллективов регистрация открыта по 6 апреля, а для индивидуальных участников – по 19 мая.

Напомним, что проект «МедиаПритяжение» проводится Движением Первых совместно с АО «Газпром-медиа холдинг», VK, ФГУП ВГТРК, АНО «Диалог», ООО «Индепендент Медиа», Российским экономическим университетом им. Плеханова, НИУ «Высшая Школа Экономики», киностудией «Союзмультфильм» и другими партнерами.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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