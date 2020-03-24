В Севастополе движение по мосту на проспекте Гагарина обещают запустить через два месяца

О том, что движение автомобилей по мосту на проспекте Гагарина, запустят через два месяца, заявил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Сергей Румянцев. По словам чиновника, этот объект влияет на достижение целевого показателя нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы ведутся в плановом режиме, выполняются даже с опережением графика — как по искусственным сооружениям, там и по переустройству инженерных сетей – тепловых сетей, сетей связи, водопровода. Я думаю, в течение двух месяцев мы увидим, как по этому мосту смогут проезжать автомобили, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Румянцева.

В настоящее время на мосту установили четыре из шести балок длиной 28 метров. После завершения этих работ будет произведено бетонирование моста, а примерно через месяц – после того как бетон наберет прочность, рабочие приступят к установке гидроизоляции и асфальтированию.

Контакт на строительство мостового перехода, подходов и инженерной инфраструктуры заключен с подрядчиком до конца 2020 года.

Степень готовности всего моста порядка 70%, – добавил Сергей Румянцев.



Хочу успокоить жителей города, работы продолжаются с прежней интенсивностью. Контракт заключен до конца года, но мы будем стараться завершить все работы раньше, – подчеркнул исполнительный директор «Крымстроймост» Александр Юрченко.

СПРАВКА: Мост в Карантинной балке был построен в 50-х годах ХХ века. Это важнейший участок дороги для жителей Ленинского и Гагаринских районов. Длина мостового сооружения составляет 37 метров. Общая протяженность объекта вместе с подходами – порядка полукилометра.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя