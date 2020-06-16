В Севастополе двое парней украли... каяк. Покатались и бросили

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району в Севастополе обратился 34-летний местный житель — из станции проката каяков, где он работает, украли лодку стоимостью 50000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 21 и 25-летние жители города. Как выяснилось, после распития спиртных напитков, подозреваемые решили покататься на каяке, они проникли на территорию станции, похитили лодку и плавали на ней несколько часов, потом бросили ее, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.