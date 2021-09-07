В Севастополе двое приятелей обворовали табачную лавку

Табачную лавку в Севастополе двое приятелей рискнули обворовать средь бела дня. Добычей ранее судимых злоумышленников стали 12 электронных сигарет общей стоимостью 3 тысячи рублей.

Пока один из них беседовал с продавцом, его приятель тайком похитил с прилавка несколько электронных сигарет. Этого злоумышленникам показалось мало, и они поменялись ролями: теперь похититель отвлекал продавца расспросами, а его знакомый таким же путём незаметно украл электронные устройства доставки никотина. После кражи злоумышленники скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению. В этот же день пропажу товара обнаружил владелец табачной лавки и обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемых. Ими оказались 25-летний местный житель и его 26-летний приятель. Оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, разбой и незаконный оборот наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.