В Севастополе двое приятелей пытались сбыть «синтетику» и марихуану

В результате оперативно-розыскных мероприятий их противоправная деятельность пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю.
По версии следствия, двое местных жителей в возрасте 19 и 21 года, приобретали в теневом сегменте сети «Интернет» оптовые партии наркотиков, после чего привозили их по месту жительства младшего из сообщников, где фасовали на дозы и хранили для последующего сбыта бесконтактным способом. При обследовании съемной квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета и с веществом растительного происхождения, а также упаковочные материалы и электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД. Экспертное заключение показало, что в свёртках находятся наркотические средства растительного и синтетического происхождения общей массой более 26 грамм, — сообщили в пресс-служб УМВД России по Севастополю.
Кроме того, оперативники установили местоположение двух тайников, в которых находились приготовленные подозреваемыми к реализации полиэтиленовые свёртки с марихуаной общей массой почти 5 грамм.
Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, им грозит до двадцати лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе