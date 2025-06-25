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В Севастополе двое приятелей пытались сбыть "синтетику" и марихуану

В Севастополе двое приятелей пытались сбыть «синтетику» и марихуану

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:26 25.06.2025

В результате оперативно-розыскных мероприятий их противоправная деятельность пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю.

По версии следствия, двое местных жителей в возрасте 19 и 21 года, приобретали в теневом сегменте сети «Интернет» оптовые партии наркотиков, после чего привозили их по месту жительства младшего из сообщников, где фасовали на дозы и хранили для последующего сбыта бесконтактным способом. При обследовании съемной квартиры сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета и с веществом растительного происхождения, а также упаковочные материалы и электронные весы высокой точности. Изъятые улики были направлены на исследование в ЭКЦ УМВД. Экспертное заключение показало, что в свёртках находятся наркотические средства растительного и синтетического происхождения общей массой более 26 грамм, — сообщили в пресс-служб УМВД России по Севастополю. 

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Кроме того, оперативники установили местоположение двух тайников, в которых находились приготовленные подозреваемыми к реализации полиэтиленовые свёртки с марихуаной общей массой почти 5 грамм.

Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, им грозит до двадцати лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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