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В Севастополе двое хулиганов избили мужчину. Оказались "героями" соцсетей

В Севастополе двое пьяных хулиганов избили мужчину. Оказались «героями» соцсетей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:42 20.09.2024

В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудниками полиции в одном из телеграм-каналов было выявлено видео на котором двое неизвестных избивают лежащего мужчину. В публикации было указано, что инцидент произошёл возле детского больничного комплекса.

Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району по данному факту была начата проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента и розыска лиц, причастных к нему.  В этот же день в отдел полиции с заявлением о причинении вреда здоровью обратился 36-летний местный житель. В результате проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который принял наиболее активное участие в избиении потерпевшего. Им оказался 47-летний местный житель, который объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии опьянения, а замечание прохожего разозлило его. В отношении задержанного дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

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В настоящее время устанавливается местонахождение ещё одного участника происшествия для привлечения его к предусмотренной законом ответственности.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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