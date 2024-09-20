В Севастополе двое пьяных хулиганов избили мужчину. Оказались «героями» соцсетей

В ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудниками полиции в одном из телеграм-каналов было выявлено видео на котором двое неизвестных избивают лежащего мужчину. В публикации было указано, что инцидент произошёл возле детского больничного комплекса.
Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району по данному факту была начата проверка, направленная на установление всех обстоятельств инцидента и розыска лиц, причастных к нему. В этот же день в отдел полиции с заявлением о причинении вреда здоровью обратился 36-летний местный житель. В результате проведённых мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который принял наиболее активное участие в избиении потерпевшего. Им оказался 47-летний местный житель, который объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии опьянения, а замечание прохожего разозлило его. В отношении задержанного дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
В настоящее время устанавливается местонахождение ещё одного участника происшествия для привлечения его к предусмотренной законом ответственности.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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