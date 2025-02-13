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Фото: РБК

В Севастополе двух фигурантов дела о миграции отправили под домашний арест

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 11:08 13.02.2025

Суд поместил под домашний арест двух фигурантов дела об организации канала незаконной миграции в Севастополе, еще двое находятся под подпиской о невыезде, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в управлении сообщали, что сотрудники ФСБ выявили в Севастополе группу, которая, по версии следствия, обеспечила незаконное оформление и трудоустройство в РФ для более чем 500 мигрантов из Средней Азии. Двум сотрудникам коммерческого предприятия, занимающегося строительными работами, вменяется, что они подыскивали мигрантов. В службе уточняли, что в схеме, предположительно, участвовала также юрист, которая составляла фиктивные пакеты документов, а ее знакомая-сотрудник полиции принимала решение о постановке на миграционный учет и выдаче трудовых патентов иностранным гражданам.

Двум фигурантам дела избрана мер пресечения в виде домашнего ареста, еще двое находятся под подпиской о невыезде, — рассказали в УФСБ.

По данным управления, под подпиской о невыезде находятся представили частной фирмы, которые сотрудничают со следствием. Под домашний арест помещены сотрудница полиции и юрист.

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источник: ТАСС

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