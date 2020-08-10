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В Севастополе единоразовую выплату получили более 85 тысяч детей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 10.08.2020

А если точнее, то в Севастополе на день сегодняшний выплаты получили 85 тысяч 956 человек на общую сумму 257 миллионов 868 тысяч рублей.

Было определено около 6 тысяч пакетов документов с банковскими ошибками — не правильно были указаны номера счетов получателей, фамилии и так далее. На сегодняшний день почти все дети получили региональную выплату, остались единичные случаи. Каждый такой случай рассматривается в индивидуальном порядке, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя.

Напомним, выплата в размере 3 тыс. рублей для всех проживающих в Севастополе детей от 0 до 18 лет осуществляется по инициативе врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По поручению врио Губернатора также был продлен срок приема заявок на выплату до 1 августа.

В Севастополе единоразовую выплату получили более 85 тысяч детей

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