В Севастополе единовременную выплату получили более 79 тысяч детей

Севастопольские семьи, подавшие заявления на единовременную выплату 5 000 рублей для детей от 0 до 18 лет и получившие отказ в связи с ошибками в заявлениях, смогут повторно подать заявления до 15 ноября. К заявлению прилагаются следующие документы (сведения):

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации;

2) о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

3) свидетельства об усыновлении ребенка/детей, выданные органом записи актов гражданского состояния или консульским учреждением Российской Федерации;

4) об опекуне (попечителе) ребенка (детей), в отношении которого подано заявление (в случае установления опеки (попечительства) компетентным органом иностранного государства);

5) документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя в Севастополе:

— документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Севастополе;

— свидетельство о регистрации по месту пребывания в Севастополе — в случае отсутствия регистрации по месту жительства;

— иные документы, подтверждающие место проживания в городе Севастополе (договор найма жилого помещения, действующий на дату подачи заявления; документ, подтверждающий право собственности гражданина на жилое помещение; судебное решение; иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в Севастополе);

6) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления через представителя);

7) согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ по форме, утвержденной приказом департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

Получателем выплаты является один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), являющийся гражданином Российской Федерации, проживающий на территории Севастополя. Также единовременная выплата назначается без учета критерия нуждаемости и независимо от получения иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации. На сегодняшний день выплаты проведены на 79 304 ребенка. Оставшиеся заявления в работе, — рассказала заместитель директора департамента — начальник управления методологии предоставления социальной поддержки Евгения Пытько.

Изначально планировалось, что прием заявлений продлится до 1 октября. По решению губернатора Михаила Развожаева, до 15 ноября заявления смогут подавать те родители, которым отказали в выплате из-за технических ошибок — например, если неверно были указаны реквизиты банковского счета, данные паспорта, свидетельства о рождении, СНИЛС, данные о регистрации и так далее.

Поддержка семей с детьми – один из приоритетов государства. Реализация мероприятий продолжается в рамках нового нацпроекта «Семья».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

