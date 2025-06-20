В Севастополе едва не утонула шестилетняя девочка

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение о том, что на пляже бухты Омега тонул ребенок.

Установлено, что девочку успели достать из воды и реанимировать. Со слов матери малолетнего ребенка, она вместе со своей подругой осталась на берегу, когда девочка ушла плавать с надувным кругом. По неосторожности пострадавшая наглоталась морской воды и начала тонуть. Ее доставили в городскую больницу №5, сейчас она находится в стационаре в стабильном состоянии. В отношении матери пострадавшей составлен протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.