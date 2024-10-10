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Фото: ВК

В Севастополе экс-председатель сельхозкооператива похитил 30 млн рублей госсубсидий. Осудили

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:18 10.10.2024

Севастопольский городской суд с учетом позиции прокуратуры города Севастополя оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного кооператива.

Ранее, в апреле 2024 года, он осужден Ленинским районным судом г. Севастополя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в декабре 2018 года мужчина, являясь председателем сельскохозяйственного кооператива «Крымморепродукт», подписал фиктивный договор о приобретении у самого себя как индивидуального предпринимателя цеха для переработки круп, который фактически исполнять не намеревался. На основании этого подложного документа он получил субсидию в размере 15 млн рублей в рамках грантовой поддержки по государственной программе «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017 – 2022 годы». Он же в июле 2019 года, будучи членом сельскохозяйственного кооператива «Севастопольский агрохолдинг», без ведома его председателя подписал от его имени договоры на поставку товара и строительство здания с самим собой как индивидуальным предпринимателем. В дальнейшем, используя флеш-накопитель с цифровой подписью председателя, злоумышленник предоставил подложные документы в Управление федерального казначейства г. Севастополя. Таким образом, он получил на свой банковский счет еще 15 млн рублей, выделенных кооперативу в качестве субсидии по той же программе, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Общий ущерб государству составил 30 млн рублей.

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Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Расследование проведено следственным отделом по Балаклавскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 150 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Балаклавского района г. Севастополя о взыскании с осужденного в пользу Департамента сельского хозяйства города 14.7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба взыскана Департаментом в порядке арбитражного судопроизводства.

Защитники осужденного не согласились с приговором. Адвокаты настаивали на смягчении наказания, однако Севастопольский городской суд, с учетом мнения прокуратуры о законности и обоснованности судебного решения, отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

Приговор суда вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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