В Севастополе экс-председатель сельхозкооператива похитил 30 млн рублей госсубсидий. Осудили

Севастопольский городской суд с учетом позиции прокуратуры города Севастополя оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного кооператива.

Ранее, в апреле 2024 года, он осужден Ленинским районным судом г. Севастополя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в декабре 2018 года мужчина, являясь председателем сельскохозяйственного кооператива «Крымморепродукт», подписал фиктивный договор о приобретении у самого себя как индивидуального предпринимателя цеха для переработки круп, который фактически исполнять не намеревался. На основании этого подложного документа он получил субсидию в размере 15 млн рублей в рамках грантовой поддержки по государственной программе «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя на 2017 – 2022 годы». Он же в июле 2019 года, будучи членом сельскохозяйственного кооператива «Севастопольский агрохолдинг», без ведома его председателя подписал от его имени договоры на поставку товара и строительство здания с самим собой как индивидуальным предпринимателем. В дальнейшем, используя флеш-накопитель с цифровой подписью председателя, злоумышленник предоставил подложные документы в Управление федерального казначейства г. Севастополя. Таким образом, он получил на свой банковский счет еще 15 млн рублей, выделенных кооперативу в качестве субсидии по той же программе, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Общий ущерб государству составил 30 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Расследование проведено следственным отделом по Балаклавскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.

Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 150 тыс. рублей.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Балаклавского района г. Севастополя о взыскании с осужденного в пользу Департамента сельского хозяйства города 14.7 млн рублей. Оставшаяся часть ущерба взыскана Департаментом в порядке арбитражного судопроизводства.

Защитники осужденного не согласились с приговором. Адвокаты настаивали на смягчении наказания, однако Севастопольский городской суд, с учетом мнения прокуратуры о законности и обоснованности судебного решения, отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

Приговор суда вступил в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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