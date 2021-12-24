В Севастополе — «Елка желаний». Мечты детей должны сбываться. Присоединяйтесь!

Первым к всероссийской акции «Елка желаний» присоединился Секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», губернатор Михаил Развожаев.

По доброй традиции уже в четвертый раз участвую в акции «Елка желаний». Ничто не сравнится с улыбками на лицах детей, когда их желания в канун Нового года исполняются. Дорогие севастопольцы, приглашаю всех желающих присоединиться к этому доброму и нужному проекту. Давайте вместе подарим нашим детям праздник, — обратился Михаил Развожаев к севастопольцам.

«Елка желаний» находится в волонтерском штабе «Мы вместе» (ул.Ленина, 39). Акция проходит ежедневно, в том числе в выходные, с 10.00 до 19.00.

Партийцы во всех регионах страны присоединились к всероссийской акции «Елка желаний». Кроме того, «Единая Россия» проводит в регионах предновогодние акции.

Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы поздравят врачей и сотрудников «ковидных госпиталей», их пациентов, ветеранов, детей, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе селекторного совещания с региональными отделениями, которое прошло в ЦИК партии 14 декабря. Он отметил, что в медучреждениях продолжается работа по спасению жизней, которая идет без выходных и праздничных дней.

Мы не можем и не должны забывать о них. Наша задача — сделать так, чтобы Новый год не прошел мимо них, чтобы они вместе со всей страной ощутили этот праздник, — сказал он.

Акции пройдут в нескольких форматах. Один из них — украшение приемных покоев в «красных зонах». Кроме того, совместно с «Волонтерами Победы» Партия запустит традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат новогодние подарки и знаки внимания.

Источник: пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия»

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