В Севастополе ещё две парковки сделают платными

В парковочную зону включили территорию у дома №2 по ул.Гоголя — у бывшей гостиницы «Украина»:

Это позволит снизить нагрузку на прилегающую территорию, особенно в районе сквера на площади Ушакова, где наблюдается массовое скопление людей и транспорта. Для горожан сохраняется альтернатива — бесплатная парковка за Матросским клубом.

Режим работы и тариф для новой парковки будет аналогичен действующему в центре: 35 руб./час с 8.00 до 20.00 в будние дни, в остальное время — бесплатно.

Платной, причем платной круглосуточно, сделают парковку в районе автозаправки TES на ул.Сапунгорской, 32А. Стоимость часа здесь объявлена в 50 рублей с оговоркой, что для удобства посетителей автозаправочного комплекса предусмотрено 45 бесплатных минут. Мест на парковке 32, в том числе три бесплатных — для инвалидов.

Основная цель — устранить заторы и хаотичную парковку, мешающую движению, в том числе спецтранспорту. Особенно актуальна эта проблема в ночное время, когда из-за неправильно припаркованных автомобилей возникают ДТП при маневрах, — так объяснили необходимость введения оплаты в пресс-службе департамента транспорта.

В качестве альтернативы водителям предлагается пользоваться бесплатной перехватывающей парковкой на ул.Строительной в Балаклаве.

Дата ввода новых и расширенных парковочных зон в эксплуатацию будет установлена отдельным распоряжением правительства города.

На сегодняшний день в Севастополе установлены две территориальные зоны платных парковок:

№1 в Балаклаве (пл.1 Мая и ул.Калича) на 79 машин. В зимний период (с 1 октября по 30 апреля) платить нужно 50 рублей в час с 8.00 до 20.00, а в летний (с 1 мая по 30 сентября) — с 8.00 до 22.00 ежедневно без выходных. Ночью эта парковка бесплатна.

№2 на Центральном городском кольце на 751 машин. Плата в 35 руб./час взимается с 8.00 до 20.00. В остальное время, а также по выходным (суббота–воскресенье) парковка бесплатна.

источник: «Севастопольская газета»