В Севастополе еще 57 заболевших коронавирусом, но госпитализированы только 28 человек

По состоянию на утро 18 ноября в Севастополе зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 28 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие – местные жители в возрасте от 17 лет до 81 года. 142 человека выписаны после выздоровления.

Скончалась женщина в возрасте 82 лет и мужчины 69 и 34 лет. Во всех случаях течение болезни осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3 636 человек. В настоящий момент выздоровело 2 915 человек, 99 умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 288 человек: 148 – в инфекционной больнице, 137 – в девятой горбольнице, трое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» – 56. На амбулаторном лечении – 308 человек. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко». Под наблюдением находится 587 человек.