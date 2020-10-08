В Севастополе еще три десятка заболевших коронавирусом. Все – местные

По состоянию на утро 8 октября в Севастополе зарегистрировано 30 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 18 до 82 лет. Все – местные жители.

31 человек выписан после выздоровления. Скончались двое мужчин в возрасте 60 и 62 лет. В обоих случаях течение болезни осложнялось тяжёлой вирусной пневмонией и острой дыхательной недостаточностью на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1221 человек. В настоящий момент в стационарах находится 335 человек. Выздоровели 784 человека, 35 человек умерло, — сообщили в городском правительстве.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 290 человек, в городской больнице № 9 – 226. Под наблюдением по месту жительства – 430 человек.