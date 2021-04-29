В Севастополе есть тысячный получатель регионального материнского капитала

Семья Тымко, в которой воспитываются двое детей, стала тысячным получателем регионального материнского капитала в Севастополе. Выплату в размере 103,4 тыс. рублей семья получила на этой неделе.

Доход нашей семьи незначительный, поэтому такая государственная поддержка является для нас весомым подспорьем. Спасибо за предоставленную денежную помощь. Замечательно, что региональный материнский капитал мы можем использовать на любые потребности нашей семьи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ольгу Тымко.

Такая дополнительная мера соцподдержки семей при рождении второго ребенка действует в Севастополе с 2020 года. Получить региональный материнский капитал могут женщины, зарегистрированные в Севастополе не менее одного года и имеющие среднедушевой доход семьи ниже 2,5 прожиточных минимумов.

За выплатой мама ребенка может обратиться по достижении вторым ребенком возраста одного года. Региональный маткапитал выплачивается на детей, рожденных с 1 января 2019 года, и оформить его можно до достижения ребенком 18 лет. За выплатой обращаться в органы соцзащиты населения, — отмечает заместитель начальника управления соцобеспечения ведомства Евгения Пытько вручила маме цветы и подарки для детей.

С момента начала выплаты регионального маткапитала право на получение денежной помощи оформили уже чуть более тысячи севастопольских семей.

В 2021 году на эти цели бюджетом города предусмотрено порядка 126 млн рублей.

Такая мера социальной поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Демография» регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».