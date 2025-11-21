Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Севастополе эвакуируют гимназию после письма о минировании
Новости Республики
В Севастополе эвакуируют гимназию после сообщения о минировании
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополе эвакуируют гимназию после письма о минировании

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:15 21.11.2025

В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.

На почту школы пришло письмо о минировании. Эвакуация. В учреждении работают по регламенту со службами безопасности, — уточнил собеседник агентства.

источник: РИА Новости Крым 

Дополнено по состоянию на 13:26: сообщение о минировании гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.

Учебный процесс возобновляется, — сказали в департаменте.
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.