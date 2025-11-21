В Севастополе эвакуируют гимназию после письма о минировании

В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.
На почту школы пришло письмо о минировании. Эвакуация. В учреждении работают по регламенту со службами безопасности, — уточнил собеседник агентства.
Дополнено по состоянию на 13:26: сообщение о минировании гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.
Учебный процесс возобновляется, — сказали в департаменте.
