В Севастополе эвакуируют гимназию после письма о минировании

Дополнено по состоянию на 13:26: сообщение о минировании гимназии №24 Севастополя оказалось ложным. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.

На почту школы пришло письмо о минировании. Эвакуация. В учреждении работают по регламенту со службами безопасности, — уточнил собеседник агентства.

В Севастополе в пятницу эвакуировали учеников и сотрудников гимназии №24 после письма о минировании. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента образования города.

