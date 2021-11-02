В Севастополе ежедневно контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с коронавирусом

По поручению губернатора Михаила Развожаева в Севастополе продолжается контроль за соблюдением ограничительных мер. Сегодня сотрудники департамента по имущественным и земельным отношениям, уполномоченные составлять протоколы, провели рейд на торговых точках в районе проспекта Октябрьской Революции. По словам старшего инспектора Дениса Баранцева, рейды проводятся ежедневно, но с 30 октября по 7 ноября по поручению губернатора контроль за соблюдением ограничений усилен.

Сегодня выявлены нарушения, и составлено два протокола по итогам рейдового мероприятия. Нами выявлены точки реализации товаров, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.

К ежедневным рейдам привлекаются сотрудники департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, и совместно с полицией они проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Как отметил начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Владислав Минин, за прошедшие несколько дней сотрудники провели рейды на площади Восставших и на площади Захарова.

В ходе рейдов сотрудниками составляются протоколы на физических лиц без маски и на юридических лиц – перевозчиков. Сегодня возбуждено дело об административном правонарушении в отношении предприятия-перевозчика, также совместно с сотрудниками полиции составлено три протокола на пассажиров, — отмечает Владислав Минин.

В соответствии с приказом департамента, предприятия-перевозчики проводят ежедневные мероприятия по санитарной обработке транспортных средств.

Напомним, всего за период введенных ограничений во время рейдовых мероприятий выписано 18 протоколов. В рейдах задействовано более 30 сотрудников профильных ведомств и полиция. Ежедневно на рейды совместно с полицией выходят порядка 10 сотрудников исполнительных органов государственной власти.