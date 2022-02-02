В Севастополе ежедневно проводятся рейды по соблюдению масочного режима

В Севастополе продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима в общественных местах и транспорте. В связи с ростом заболеваемости использование средств индивидуальной защиты – это возможность не только обезопасить себя, но и предотвратить распространение инфекции.

Контрольные мероприятия напрямую влияют на соблюдение масочного режима. Они проводятся на постоянной основе, сейчас – каждый день. В рамках одного рейда составляется до трех протоколов на пассажиров. Что касается предприятий-перевозчиков, на этой неделе у нас возбуждено одно дело об административном правонарушении в отношении перевозчика, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела организации пассажирских перевозок Владислава Минина.

По словам специалиста ответственность для перевозчиков предусмотрена не только за несоблюдение масочного режима, но и за несоответствие транспорта санитарным требованиям. Размер штрафа может составить от 100 до 500 тысяч рублей. Физическому лицу за проезд в общественном транспорте без маски грозит предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняется обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах скопления людей.