В Севастополе — ежегодная акция «Научись плавать»

«Научись плавать» — это социальный, бесплатный проект, который реализуется по поручению губернатора уже пятый год. Участвовать в нем могут все желающие дети и подростки от 6 до 12 лет, критериев отбора нет. За шесть занятий ребятам помогут научиться держаться на воде и освоить базовые навыки и элементы плавания.

Занятия проходят на пляжах «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка» ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 13:00. Каждое занятие длится один академический час, в это время входит обязательный инструктаж, разминка и тренировка в воде. С ребятами работают профессиональные тренеры.

Акция продлится месяц — с 15 июля по 15 августа. Записаться можно по телефону +7 (978) 850-31-77.

В прошлом году более 500 ребят получили первые навыки плавания под руководством опытных инструкторов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя