Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе — ежегодная акция «Научись плавать»
Новости Республики
В Севастополе - ежегодная акция «Научись плавать»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — ежегодная акция «Научись плавать»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:03 15.07.2025

«Научись плавать» — это социальный, бесплатный проект, который реализуется по поручению губернатора уже пятый год. Участвовать в нем могут все желающие дети и подростки от 6 до 12 лет, критериев отбора нет. За шесть занятий ребятам помогут научиться держаться на воде и освоить базовые навыки и элементы плавания.

Занятия проходят на пляжах «Омега», «Солнечный» и «Учкуевка» ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 13:00.  Каждое занятие длится один академический час, в это время входит обязательный инструктаж, разминка и тренировка в воде. С ребятами работают профессиональные тренеры.

Узнайте больше:  В Севастополе средняя заработная плата, по официальным данным, в 2025 году составит 64 800 рублей

Акция продлится месяц — с 15 июля по 15 августа. Записаться можно по телефону +7 (978) 850-31-77.

В прошлом году более 500 ребят получили первые навыки плавания под руководством опытных инструкторов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x