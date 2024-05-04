В Севастополе фестиваль детской безопасности

Масштабный фестиваль детской безопасности впервые прошёл в Севастополе. Инициатором мероприятия выступил департамент образования и науки города. Фестиваль состоялся на территории детского технопарка «Кванториум» и Центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий.

Более 500 воспитанников детских садов, учащихся школ и студентов средних специальных учебных заведений посетили мероприятие. Для каждой возврастной группы был разработан свой маршрут. Участникам предстояло побывать на площадках «МЧС», «ГИБДД», познакомиться с правилами безопасности на воде и в воздухе, поведения в экстренных ситуациях, проверить знания правил дорожного движения, узнать основы оказания первой медицинской помощи, а также ответить на вопросы, связанные с информационной безопасностью. На каждой локации была представлена выставка оборудования и техники.

Фестиваль прошёл в преддверии сезона летних каникул. Мы хотели в игровой форме, через прохождение квестов и различных заданий, ещё раз напомнить детям основные правила безопасности на земле, на воде, во время пожара, в походе и так далее. Мы выражаем благодарность коллегам из силовых структур и медикам за поддержку проекта и организацию тематических локаций. К тому же, мероприятие носило профориентационный характер: дошкольники, школьники и студенты ещё больше узнали о таких профессиях, как врач скорой помощи, спасатель, сапёр, пожарный, сотрудник патрульной службы. Ребята выполняли задания, примеряли костюм спасателя, изучали служебные автомобили и на манекенах отрабатывали навыки оказания первой помощи. Надеюсь, фестиваль станет традиционным, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Многие участники пригласили родителей и участвовали в фестивале всей семьёй вместе.

По итогам были определены лучшие команды в каждой номинации и возрастной категории.

Мне очень понравилось это мероприятие. Мне не хотелось уходить, хоть все выходные готова выполнять задания. Моя команда победила в номинации «Медицина катастроф». Мы посетили машину скорой помощи, посмотрели, что находится в ящичках, лучше всех ответили на вопросы врачей и учились оказывать первую помощь. Возможно, я тоже стану врачом. А на память мы сфотографировались с бригадой скорой помощи, — отмечает ученица школы № 27.

Напомним, во время длинных выходных всей семьёй бесплатно, безопасно и с пользой также можно провести время на маршрутах Большой Севастопольской тропы.