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В Севастополе - фестиваль "Готов к труду и обороне" среди школьников
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе — фестиваль «Готов к труду и обороне» среди школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 17:52 10.06.2025

На стадионе 200-летия Севастополя стартовал региональный этап ежегодного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников.

Сейчас соревнуются ребята, которые уже прошли муниципальный этап и выполнили нормативы не ниже «серебра», то есть это школьники уже с хорошим уровнем физической подготовки. Ребята, которые покажут лучшие результаты, войдут в сборную команду Севастополя и представят наш город на Всероссийском финале, который состоится в Международном детском центре «Артек». Уверен, каждый проявит себя лучшим образом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Накануне участники соревновались в беге на 60 метров, подтягивании из виса на высокой перекладине (юноши), сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу (девушки), прыжке в длину и метании мяча. Сегодня пройдут испытания по бегу на 1.500 метров (12-13 лет) и на 2000 метров (14-15 лет), а также по упражнениям на гибкость (наклон). Завтра соревнования продолжатся в плавательном бассейне спортивной школы олимпийского резерва № 1 – участникам предстоит сдать нормативы ГТО по плаванию на 50 метров.

Узнайте больше:  В Севастополе анонсируют Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры-2025"

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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