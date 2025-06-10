В Севастополе — фестиваль «Готов к труду и обороне» среди школьников

На стадионе 200-летия Севастополя стартовал региональный этап ежегодного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников.

Сейчас соревнуются ребята, которые уже прошли муниципальный этап и выполнили нормативы не ниже «серебра», то есть это школьники уже с хорошим уровнем физической подготовки. Ребята, которые покажут лучшие результаты, войдут в сборную команду Севастополя и представят наш город на Всероссийском финале, который состоится в Международном детском центре «Артек». Уверен, каждый проявит себя лучшим образом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта Сергея Резниченко.

Накануне участники соревновались в беге на 60 метров, подтягивании из виса на высокой перекладине (юноши), сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу (девушки), прыжке в длину и метании мяча. Сегодня пройдут испытания по бегу на 1.500 метров (12-13 лет) и на 2000 метров (14-15 лет), а также по упражнениям на гибкость (наклон). Завтра соревнования продолжатся в плавательном бассейне спортивной школы олимпийского резерва № 1 – участникам предстоит сдать нормативы ГТО по плаванию на 50 метров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя