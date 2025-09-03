Прямо сейчас:
В Севастополе — Фестиваль культуры и спорта народов Юга России

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:25 03.09.2025

В этом году Фестиваль культуры и спорта народов Юга России принимает Севастополь. Команды из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей встретятся на спортивных аренах в семи видах спорта, а ведущие национальные творческие коллективы представят свои программы на большом гала-концерте.

С 4 по 7 сентября делегации из 16 регионов станут участниками масштабной спортивной программы. Спортивная часть фестиваля будет проходить на трех объектах — фиджитал-центре и двух универсальных спорткомплексах.

В этом году пройдут состязания по следующим видам спорта: армрестлингу, перетягиванию каната, самбо, спортивному метанию ножа, стрельбе из лука, фиджитал-баскетболу и мини-футболу. Также в рамках фестиваля севастопольские программисты будут соревноваться за право стать победителями в соревнованиях по спортивному программированию «Севастопольское дерби».

На Фестивале выступят лучшие творческие коллективы из 12 регионов, будет работать выставка-ярмарка «Национальные подворья», состоится форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия» и выступит специальный гость Фестиваля из Республики Татарстан.

Все спортивные мероприятия можно посетить бесплатно без предварительной регистрации, пригласительные билеты на гала-концерт и закрытие можно получить на сайте sevastopol.kassa24.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

