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В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день

В Севастополе — фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:01 13.06.2021

Ярмарка главного летнего десерта стартовала в Севастополе накануне.

Фестиваль мороженого развернулся на смотровой площадке Приморского бульвара. В первый день гости праздника съели 670 кг мороженого. Фестиваль продлится по 14 июня включительно. На площадке представлены 24 участника. Среди них крымские производители мороженого и компании из других регионов России, — сообщили в отделе разработки и реализации проектов Управляющей компании оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя.

Кстати, гостей ярмарки поприветствовали в соцсетях зимние сказочные герои – татарский Дед Мороз Кыш Бабай, Дед Мороз из Удмуртии Тол Бабай и Российская Снегурочка из Костромы.

В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день

фото: отдел разработки и реализации проектов Управляющей компании оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя

В Севастополе - фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день

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