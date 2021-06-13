В Севастополе — фестиваль мороженого. Больше полутонны лакомства съели в первый день

Ярмарка главного летнего десерта стартовала в Севастополе накануне.

Фестиваль мороженого развернулся на смотровой площадке Приморского бульвара. В первый день гости праздника съели 670 кг мороженого. Фестиваль продлится по 14 июня включительно. На площадке представлены 24 участника. Среди них крымские производители мороженого и компании из других регионов России, — сообщили в отделе разработки и реализации проектов Управляющей компании оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя.