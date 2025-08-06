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В Севастополе фиксируют нарушения особого противопожарного режима - туристы "чудят"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе фиксируют нарушения особого противопожарного режима — туристы «чудят»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:47 06.08.2025

Несмотря на действующий особый противопожарный режим и установленный запрет на посещение лесов, продолжают фиксироваться случаи нарушения правил. Туристы разбивают палаточные лагеря, оставляют мусор и тем самым создают угрозу как для окружающей среды.

Оставленный мусор загрязняет почву и водоемы, а кострища могут привести к возникновению пожаров. Нарушители зачастую выбирают труднодоступные участки, что осложняет эвакуацию и тушение пожаров. В Терновском участковом лесничестве были проведены мероприятия по очистке лесных территорий от скопившегося мусора. Инспекторы самостоятельно собрали и вывезли отходы, восстановив экологическое состояние территории. При этом уборка мусора не входит в обязанности работников лесничества, однако они выполняют эту работу в целях сохранения природы и обеспечения безопасности, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, ограничение посещения лесов продлено до 20 августа. Севприроднадзор призывает жителей и гостей города с пониманием отнестись к временному запрету на посещение лесов. За разведение костров, установку палаток и нахождение в  зоне строго ограниченного пользования предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ со штрафом от 40 000 рублей.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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