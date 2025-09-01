В Севастополе фиксируют цены на яйца, яблоки, капусту и рыбу

В департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка отметили: особенно заметно подешевели яблоки, капуста, свежие помидоры, яйца и мороженая неразделанная рыба. Незначительно повысилась цена на свинину, сливочное масло, что объясняется увеличением отпускной цены.

На сегодняшний день в Севастополе успешно реализуют механизм, направленный на удержание цен на социально значимые товары — «Меморандум о взаимопонимании». Это соглашение между городскими властями и торговыми сетями, подписанное по инициативе губернатора Михаила Развожаева. Меморандум заключен в 10 организациях розничной сетевой торговли и на сегодня действует в 122 торговых объектах. Перечень товаров по Меморандуму расширен с 23 до 46 позиций.

Одной и первых торговых сетей, вошедших в Меморандум, стала сеть магазинов «Лидер», где сегодня и прошли контрольные мероприятия департамента. Ксения Казанджиева, начальник управления потребительского рынка департамента:

В магазинах торговой сети «Лидер», а это 39 торговых объектов, условия Меморандума полностью выполняются. В наличии имеется полный перечень товаров, каждый из которых выделен ценником светло-синего цвета. В «Уголке покупателя» размещен список товаров по Меморандуму, который также выделен ярким светло-синим цветом. Это обязательно к выполнению для всех торговых сетей-участников Меморандума. Ограничение торговой надбавки на ряд товаров первой необходимости позволяет не допускать необоснованного повышения цен в городе.

Вопрос соблюдения условий Меморандума находится на постоянном контроле департамента сельского хозяйства и потребительского рынка. Реализация данного проекта направлена на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке города и повышение доступности товаров для граждан.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

