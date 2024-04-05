В Севастополе формируют новый состав Молодёжной избирательной комиссии

Севастопольская городская избирательная комиссия начала прием предложений в состав молодежного избиркома. Выдвижение кандидатур и представление документов проводится с 4 по 18 апреля.

Членом Молодежной избирательной комиссии (МИК) может гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, проживающий в Севастополе. Молодежная избирательная комиссия (МИК) формируется в составе 12 членов, срок полномочий составляет два года.

Правом выдвижения кандидатур в МИК обладают Севастопольская городская избирательная комиссия и территориальные избиркомы города, региональные отделения политических партий, органы исполнительной власти города Севастополя, общественные объединения и их региональные отделения, образовательные организации. Кроме того, проживающий в Севастополе гражданин Российской Федерации может заявиться в состав МИК самовыдвижением.

Молодежная избирательная комиссия — это постоянно действующий совещательный и консультативный орган при Севгоризбиркоме, оказывающий содействие в повышении электоральной активности молодых и будущих избирателей, в формировании осознанного интереса молодёжи к избирательному процессу, в обучении резерва кадров избирательных комиссий.

Документы от кандидатов принимаются по адресу: город Севастополь, ул. Ленина, 3, каб. 21, с 9 до 18 часов (в рабочие дни).

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии