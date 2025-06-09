В Севастополе — форум «В единстве сила и победа»

В Севастополе стартовал Всероссийский культурно-просветительский форум «В единстве сила и победа». Событие стало символом сплоченности исторических регионов. Открытие форума прошло в формате гала-концерта патриотической песни «Память поколений». В зале нового культурного центра «Бухта Казачья» собрались военнослужащие легендарной 810-й бригады морской пехоты и 127-й отдельной разведывательной бригады, члены семей участников СВО, росгвардейцы и кадеты Нахимовского училища.

На сцене гала-концерта выступили победители отборочных туров из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Севастополя. Для зрителей выступила рок-певица Мара.

Сегодня благодаря своему гостеприимству и щедрости души легендарная столица России, город Севастополь, в очередной раз собирает практически все исторические территории, которые заслужили эту победу своей русской весной. Мы открываем сердца единому народному фронту. Именно от этого зависит столь необходимая, одна на всех Победа. Она должна прийти не только на линии боевого соприкосновения, потому что мы твердо знаем, что она неизбежна, но победа должна прийти и в смыслах, в душе каждого из нас, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя гендиректора по проектной деятельности Ассамблеи народов России Ирину Бабакову.

Форум продолжит Всероссийская культурно-просветительская конференция «Защитники Отечества», которая пройдет в Севастопольском государственном университете. Мероприятие организовано командой регионального отделения общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» при грантовой поддержке департамента внутренней политики города и АНО «Интеграция».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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