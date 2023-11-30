Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе Генплан предлагает развивать разные виды туризма
актуально в республике
В Севастополе Генплан предлагает развивать разные виды туризма
фото: Евгения Щербакова ("Севастопольская газета")

В Севастополе Генплан предлагает развивать разные виды туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:59 30.11.2023

О планах формирования в Севастополе двух паломнических центров, сообщает «Севастопольская газета», заявила 23 ноября в ходе представления нового Генерального плана города главный архитектор проекта ГАУС «Институт Генплана Москвы» Юлия Барковская. По ее словам, один такой центр планируется создать в Херсонесе, где уже есть Школа искусств, второй – в Инкермане, рассмотрев связь тамошнего монастыря, крепости и территории отдыха для формирования всего кластера и выхода к пещерам. Юлия Барковская также напомнила о существующем проекте переноса железной дороги для образования крупного паломнического центра.

У нас есть шанс сделать второй паломнический центр в городе развития туризма и исторической составляющей, — отмечает Юлия Барковская.

Как разбогатеть туризмом

Идеи развития туризма — существенная составляющая нового генплана, о чем также заявил заместитель директора ГАУС «Институт Генплана Москвы» Николай Кикава.

Он перечислил виды туризма, составляющие потенциал города: спортивный, деловой, научный, реабилитационный, молодежный, паломнический, круизно-яхтенный, культурно-познавательный, военно-патриотический.

По его словам, существующий туристический поток на сегодняшний день достигает 430 тыс человек в год, это туристы, которые приезжают отдохнуть надолго.

Узнайте больше:  Отделение СФР Севастополя обеспечило более 300 федеральных льготников бесплатным проездом к месту лечения и обратно

Экскурсионный поток в год сейчас достигает 2,5 миллионов человек, что, по словам разработчика генплана, является абсолютным конкурентным преимуществом, которое надо использовать, направляя средства в развитие городской инфраструктуры.

Делая более доступными объекты туризма, мы делаем их более привлекательными для потенциальных клиентов и посетителей. В связи с этим мы ожидаем, что на расчетный срок действия Генплана вполне возможно достичь ежегодной цифры в 2,7 млн отдыхающих, — считает Николай Кикава.

Создатели генплана также прогнозируют, что экскурсионный туризм к 2046 году достигнет 4,24 млн туристов, что станет огромным вкладом в экономику города благосостояние его жителей.

Были перечислены имеющиеся конкурентные преимущества для развития в Севастополе туризма: уникальные природно-климатические условия, значительный историко-культурный потенциал, налоговый режим свободной экономической зоны, возможности развития сервисных отраслей санаторно-курортного и оздоровительного комплекса.

Из ограничений — отсутствие туристической инфраструктуры высокого качества, в том числе объектов временного размещения высокого класса, транспортной инфраструктуры, подъездов к объектам культурного наследия, отсутствие необходимого объема инвестиций, слабый уровень сервиса, дефицит кадров соответствующих компетенций.

источник: «Севастопольская газета»

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.