В Севастополе ГИБДД разыскивает транспортное средство, побывавшее в ДТП

16 августа, примерно, в 15:06 в Севастополе, на улице Очаковцев, напротив дома № 52 произошло ДТП. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, предположительно, внедорожнике черного цвета, двигаясь задним ходом, совершил столкновение с водителем мопеда — 15-летним подростком. После происшествия водитель доставил несовершеннолетнего в больницу и уехал, не сообщив о факте ДТП в правоохранительные органы.

Находясь в медицинском учреждении, подросток отрицал факт произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Когда сведения о происшествии с несовершеннолетним поступили в правоохранительные органы и инспектор по делам несовершеннолетних пригласил на опрос школьника и его маму, подросток во всем признался.

С целью установления возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия Госавтоинспекция просит откликнуться горожан по телефонам дежурной части: 73 84 00, 73 84 01 или группы розыска – 73 84 28.

Информация и фото: севастопольская ГИБДД.