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В Севастополе ГИМС проводит освидетельствование баз для стоянок маломерных судов

В Севастополе ГИМС проводит освидетельствование баз для стоянок маломерных судов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:07 17.02.2020

В соответствии с руководящими документами МЧС России инспекторскими подразделениями Центра ГИМС Главного управления МЧС России в Севастополе проводится ежегодное техническое освидетельствование баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. Такие мероприятия, направленные на проверку готовности объектов к пользованию и обеспечению безопасности, как правило, осуществляются до начала активной навигации. На минувшей неделе инспекторы провели освидетельствование базы стоянки № 159.

При техническом освидетельствовании проверяется документация на образование базы, техническая документация, состояние береговых и плавучих сооружений, укомплектованность аварийно-спасательным имуществом и оборудованием, организация и осуществление выпускного режима, обеспечение безопасной стоянки маломерных судов, отсутствие на базе незарегистрированных судов и соответствие количества маломерных судов установленным нормам базирования, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

В Севастополе ГИМС проводит освидетельствование баз для стоянок маломерных судов В Севастополе ГИМС проводит освидетельствование баз для стоянок маломерных судов

В чрезвычайном ведомстве отмечают: в 2019 году инспекторскими подразделениями Центра ГИМС ГУ МЧС России по городу Севастополю было проведено 26 технических освидетельствований баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. По итогам все они были допущены к эксплуатации.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

В Севастополе ГИМС проводит освидетельствование баз для стоянок маломерных судов

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