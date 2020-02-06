В Севастополе гоняют стихийных торговцев

В Севастополе рейды по пресечению несанкционированной торговли и незаконному размещению нестационарных торговых объектов проводят сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя совместно с правоохранительными органами. Очередная проверка состоялась на ул. Юмашева. Владельцы незаконных торговых точек, отмечают в Правительстве города, понесут административное наказание.

Работа системная, такие рейды мы проводим ежедневно. Стоит отметить, что когда мы только начали выстраивать эту работу ситуация была намного хуже. Теперь наблюдается позитивная динамика. В ходе очередного мониторинга на улице Юмашева также были обнаружены факты недобросовестной торговли. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности, поскольку разрешения на торговлю не выдавались и договоры не подписывались. Напомню, что штраф для физических лиц составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей от 5 до 45 тысяч рублей и для юридических лиц от 100 до 450 тысяч рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Управления контроля Главного управления потребительского рынка и лицензирования Даниила Степаненко.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования не рекомендует жителям и гостям города приобретать товары у нелегальных торговцев.

Покупка товаров в таких местах опасна для здоровья – поскольку не соблюдаются санитарные нормы, а на товар нет сертификатов и лицензий, — подчёркивают чиновники.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя