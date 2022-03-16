В Севастополе горе-мамаша ответит за неисполнение родительских обязанностей

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Гагаринского района города. Органами следствия ей вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери (ст.156 УК РФ).

Ранее следственным отделом по Гагаринскому району расследовалось уголовное дело по факту безвестного исчезновения 8-летней жительницы Севастополя: 28 декабря минувшего года девочка ушла из дома по ул. П.Корчагина в школу и не вернулась. Сотрудниками Главного следственного управления были незамедлительно организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с коллегами из полиции и добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым». Вскоре девочка была найдена – одинокого гуляющего в парке ребенка приютила у себя местная жительница. Вместе с тем при изучении условий проживания несовершеннолетней следователи зафиксировали неудовлетворительную обстановку в семье как с точки зрения содержания и воспитания, так и в целом — санитарно-эпидемиологических норм.

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что с момента рождения девочки, сентября 2013 года, ее мать ненадлежащее исполняла обязанности по воспитанию, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних женщине предлагалась помощь в лечении от алкогольной зависимости, от которой та отказывалась. После того как в декабре 2021 года ребенок был найден, по настоянию следователей он был помещен в медицинское учреждение для прохождения полного обследования. Согласно заключению врачей, у девочки имеется ряд заболеваний, которые стали результатом недостаточного питания, задержки в течение длительного времени физического и психического развития, безнадзорности, — сообщили в Следкоме.

Сейчас девочка проживает в социальном учреждении, ее жизни, физическому и моральному здоровью ничего не угрожает. Следователи следственного отдела по Гагаринскому району устанавливают все обстоятельства противоправных деяний, а также продолжают шефствовать над несовершеннолетней.

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