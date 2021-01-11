В Севастополе городские дороги обрабатывают увлажнённой солью

Севавтодор задействовал 8 единиц спецтехники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий. Комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят в разных районах города. Городские дороги обрабатываются увлажненной солью.

В первую очередь песчано-соляной смесью обрабатываются аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, спуски и подъемы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает соблюдать правила дорожного движения! ⠀В регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до -2°С и мокрый снег.

Напоминаем, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда жители могут обратиться при обнаружении гололеда.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь . В РК объявлено штормовое предупреждение — здесь.