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В Севастополе городские дороги обрабатывают увлажнённой солью
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе городские дороги обрабатывают увлажнённой солью

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:50 11.01.2021

Севавтодор задействовал 8 единиц спецтехники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий. Комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят в разных районах города.  Городские дороги обрабатываются увлажненной солью.

В первую очередь песчано-соляной смесью обрабатываются аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов, спуски и подъемы, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

ГБУ «Севастопольский Автодор» призывает соблюдать правила дорожного движения!  ⠀В регионе прогнозируется понижение температуры воздуха до -2°С и мокрый снег.

Напоминаем, в круглосуточном режиме работает диспетчерская служба Севавтодора по телефону +7 978 998 59 83, куда жители могут обратиться при обнаружении гололеда.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь. В РК объявлено штормовое предупреждение — здесь.

В Севастополе городские дороги обрабатывают увлажнённой солью

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