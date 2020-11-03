В Севастополе городские котельные работают в штатном режиме. Нет тепла? Звоните!

О том, что в Севастополе городские котельные работают в штатном режиме, сообщил и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Весь тепловой носитель подан к домам. Сегодня ведётся точечная работа управляющих компаний с многоквартирными домами. Есть индивидуальные ситуации: некоторые подъезды не отапливаются, где-то не работают стояки, отапливается только часть квартиры, здесь требуется индивидуальный подход. Иногда сталкиваемся с ситуациями, когда жители верхних этажей, где стоят расширительные бочки, не пускают специалиста домой, система завоздушена и её необходимо спускать. Сегодня все дома подключены к теплу. Управляющие компании продолжают работать со своими внутренними сетями. Бывают случаи, когда диспетчеры управляющих компаний или аварийных служб грубо общаются с потребителями. В таких случаях необходимо записать фамилию и имя диспетчера, который с вами вёл разговор и уже после обращаться в Департамент городского хозяйства или в государственную службу жилищного надзора, которая может привлечь УК к административной ответственности, — цитирует Евгения Горлова пресс-служба Правительства Севастополя.

Напомним, по поручению Губернатора отопительный сезон в Севастополе стартовал с 30 октября. Ранее в городе начали по заявкам отапливать социальные объекты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поручил оперативно реагировать на жалобы горожан, которые могут возникать при запуске системы.

Для того, чтобы тепло поступало ко всем потребителям, ведется комплексная работа со всеми ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.

По вопросам отсутствия отопления в многоквартирном доме (квартире) необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании:

ГУПС «УК Инкерман»

Дежурный телефон — +79788220081, +79782015287

ГУПС «УК Север»

Дежурный телефон — +7978 9863101, +7 8692 71 46 81

ООО «УК Балаклавского района»

Дежурный телефон — +7978 8287258, +7978 1432291

ООО «УК»

Дежурный телефон — +7978 1411713

ГУПС «УК Гагаринского района-2»

Дежурный телефон — +7978 2568238, +7 8692 41 66 10

ГУПС «УК Стрелецкая бухта»

Дежурный телефон — +7978 8768524, +7978 7204496, +7 8692 24 02 96

ГБУ «Госжилфонд»

Дежурный телефон — +7978 1411713

ГУПС «УК Нахимовского района»

Дежурный телефон — +7978 0399515, +7978 1411713, +7 8692 49 63 85, +7 8692 44 40 66

ООО «УК Гагаринского района-1»

Дежурный телефон — +7978 5690576, +7978 8768524, +7988 3649333

ООО «УК Центр»

Дежурный телефон — +7978 141 80 35, +7 8692 55 20 29