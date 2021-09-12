Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Севастополе Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок городскими автобусами

crimeapress_news

В Севастополе Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок городскими автобусами
Фото: ГИБДД

В Севастополе Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок городскими автобусами

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:15 12.09.2021

В Севастополе, в рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» автоинспекторы проверили 22 маршрутных автобуса, 15 автомобилей такси и один автобус, предназначенный для перевозки детей.

Цель профилактической операции — снижение аварийности на маршрутном пассажирском транспорте, а также предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств, — отметили в ГИБДД.

За время мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности 17  водителей автобусов и 7  водителей легковых такси, на которых составлено 5 административных материалов за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, 3 — за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков и 16 административных материалов за другие нарушения ПДД.

Также сотрудники ДПС выдали семь представлений должностным лицам АТП, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами.

В Севастополе Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок городскими автобусами

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.