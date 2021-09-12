В Севастополе Госавтоинспекция проверила безопасность пассажирских перевозок городскими автобусами

В Севастополе, в рамках профилактического мероприятия «Перевозчик» автоинспекторы проверили 22 маршрутных автобуса, 15 автомобилей такси и один автобус, предназначенный для перевозки детей.

Цель профилактической операции — снижение аварийности на маршрутном пассажирском транспорте, а также предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств, — отметили в ГИБДД.

За время мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности 17 водителей автобусов и 7 водителей легковых такси, на которых составлено 5 административных материалов за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, 3 — за управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков и 16 административных материалов за другие нарушения ПДД.

Также сотрудники ДПС выдали семь представлений должностным лицам АТП, осуществляющих перевозки пассажиров автобусами.