В Севастополе госавтоинспекторы помогли водителю неисправной фуры во время сильного мороза

В первые дни нового года в Севастополе установилась нетипичная для нашего региона низкая температура воздуха, достигавшая -12° C, а в некоторых отдаленных районах города – до -15° C. В подобных условиях нередко водители попадают в сложные дорожные ситуации.

В вечернее время экипаж ДПС отдельной специализированной роты ГИБДД УМВД России по г. Севастополю в составе старшего лейтенанта полиции Менира Зилидинова и старшего лейтенанта полиции Эльдара Габбасова, двигаясь по маршруту патрулирования на автодороге «Керчь-Симферополь-Севастополь», обратили внимание на фуру, стоявшую на правой полосе проезжей части, с включенной аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки.

Сотрудники полиции сразу же остановились, чтобы выяснить причину остановки большегруза. Водитель грузовика рассказал, что двигатель автомобиля не выдержал низкой температуры и заглох. Устранить поломку самостоятельно дальнобойщик не смог, поэтому обратился за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.

Увидев на автодороге неисправную фуру, мы с коллегой не могли проехать мимо, понимая, что большегруз создает аварийную ситуацию для других участников дорожного движения на оживленной трассе. Как выяснилось, водитель Игорь Яковлевич уже несколько часов на морозе и пронизывающем ветре пытался починить грузовой тягач, очень сильно замерз и нуждался в помощи до приезда его родственников, — цитирует пресс-служба УМВД России в Севастополе старшего лейтенанта полиции Менира Зилидинова. – Конечно, в этой ситуации мы решили помочь водителю, это наш служебный долг!

Полицейские пригласили водителя в салон патрульного автомобиля, напоили горячим чаем и выяснили, что в его автомобиле произошла утечка охлаждающей жидкости, поэтому его автомобиль не может продолжить дальнейшее движение. Пока к неисправному грузовику ехали знакомые водителя для устранения технической неисправности, мужчина все это время находился с экипажем ДПС.

После того как проблема была устранена, Игорь Яковлевич поблагодарил полицейских и продолжил свой путь.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю