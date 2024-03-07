Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Севастополе Госавтоинспекция провела рейд под названием «Маячок»
актуально в республике
В Севастополе Госавтоинспекция провела рейд под названием «Маячок»
фото: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

В Севастополе Госавтоинспекция провела рейд под названием «Маячок»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:01 07.03.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя совместно с представителями Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф провели профилактический рейд под названием «Маячок».

Главная цель операции – пресечение и предупреждение фактов непредоставления преимущества в движении транспорту с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. Спецтранспорт экстренных ведомств и служб спешит на помощь тем, кто попал в беду, и в пути важна каждая секунда. Но двигаться по городским дорогам без помех им удаётся не всегда. Некоторые участники дорожного движения не всегда соблюдают Правила дорожного движения и не пропускают транспорт с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В ходе рейда автомобиль скорой медицинской помощи в сопровождении патрульного автомобиля Госавтоинспекции проследовал с включенными спецсигналами по дорогам города Севастополя, чтобы проверить, как реагируют участники движения на появление автомобилей экстренных служб. В ходе мероприятия автоинспекторы выявили двух водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилю экстренной службы.

Согласно пункту 3.2 ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда. В свою очередь, для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.

Узнайте больше:  В Феодосии задержали севастопольца - с наркотиками

Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии со статьёй 12.17 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года.

При этом, если окажется, что действия водителя нанесли здоровью пациента тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента виновника могут лишить свободы на срок до четырех лет.

Госавтоинспекция Севастополя призывает жителей и гостей города быть чуткими к окружающим, не закрывать глаза на чужую беду и делать всё возможное, чтобы профессионалы могли беспрепятственно и оперативно прийти на помощь потерпевшим. Помните, что при приближении транспортного средства специального назначения с включенными спецсигналами участники дорожного движения должны незамедлительно уступить дорогу. Не создавайте преград спасению!

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.