В Севастополе Госавтоинспекция провела рейд под названием «Маячок»

В ходе рейда автомобиль скорой медицинской помощи в сопровождении патрульного автомобиля Госавтоинспекции проследовал с включенными спецсигналами по дорогам города Севастополя, чтобы проверить, как реагируют участники движения на появление автомобилей экстренных служб. В ходе мероприятия автоинспекторы выявили двух водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилю экстренной службы.

Согласно пункту 3.2 ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда. В свою очередь, для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись, что им уступают дорогу.

Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, в соответствии со статьёй 12.17 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года.

При этом, если окажется, что действия водителя нанесли здоровью пациента тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента виновника могут лишить свободы на срок до четырех лет.

Госавтоинспекция Севастополя призывает жителей и гостей города быть чуткими к окружающим, не закрывать глаза на чужую беду и делать всё возможное, чтобы профессионалы могли беспрепятственно и оперативно прийти на помощь потерпевшим. Помните, что при приближении транспортного средства специального назначения с включенными спецсигналами участники дорожного движения должны незамедлительно уступить дорогу. Не создавайте преград спасению!

источник: Управление Госавтоинспекции УМВД России по г. Севастополю