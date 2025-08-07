Прямо сейчас:
В Севастополе госконтракты исполнялись, но заказчики копили долги по выплатам. Вмешалась прокуратура

07.08.2025

Прокуратура города Севастополя организовала проведение проверки исполнения законодательства в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным контрактам.

Установлено, что подведомственным департаменту образования и науки города Севастополя государственным автономным учреждением «Региональный детский образовательный центр «Планета детства» в 2024 году заключен 121 контракт на общую сумму 35,6 млн рублей. При этом длительное время оплата выполненных обязательств не осуществлялась.

Прокуратура внесла представление курирующему заместителю губернатора Севастополя об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Департаментом выделено 27 млн рублей на погашение задолженности, которые доведены до бюджетного учреждения. В настоящее время задолженность перед исполнителями работ погашена на указанную сумму.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

