В Севастополе Госветслужба бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

Госветслужба Севастополя проводит бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства. 20 декабря специалисты работали в Нахимовском районе, привили 110 животных – 59 собак и 51 кошку.

Бесплатно привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на ул. Могилевская, 16.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя