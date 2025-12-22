В Севастополе Госветслужба бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

Госветслужба Севастополя проводит бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства. 20 декабря специалисты работали в Нахимовском районе, привили 110 животных – 59 собак и 51 кошку.
Бесплатно привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на ул. Могилевская, 16.
Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.
Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
