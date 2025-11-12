В Севастополе Госветслужба проводит исследования лошадей на инфекционные болезни

Госетслужба Севастополя приступила к ежегодным плановым противоэпизоотическим мероприятиям, по профилактике опасных заболеваний у лошадей. Специалисты посещают все хозяйства — от крупных конно-спортивных клубов до малых частных хозяйств.

Лошади подлежат обязательной диагностике на такие заболевания, как инфекционная анемия, сап, бруцеллез, случная болезнь, лептоспироз. Кроме того, животные ежегодно вакцинируются против сибирской язвы и лептоспироза — инфекций, представляющих угрозу не только для животных, но и для человека.

Лошади постоянно находятся рядом с людьми: участвуют в соревнованиях, тренировках, используются для конных прогулок. Поэтому регулярные диагностические исследования и профилактические прививки — это не просто формальность, а необходимая мера биобезопасности. Всего на территории города насчитывается более 500 лошадей, и каждая из них будет подвергнута исследованиям и необходимым вакцинациям, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.

Такие мероприятий ежегодно проводятся в ноябре и длятся в течение двух недель. Ветеринарные специалисты заранее уведомляют владельцев о предстоящем выезде и просят предоставить животных для проведения мероприятий.

Особое внимание уделяется вакцинации против сибирской язвы — крайне опасного заболевания, споры которого могут сохраняться в почве десятилетиями, в том числе в местах старых захоронений животных. Заражение человека возможно при употреблении мяса больного животного или при контакте со спорами в окружающей среде. Без своевременного лечения болезнь почти всегда заканчивается летальным исходом. Вакцинация проводится ежегодно и предоставляется бесплатно.

Сегодня мы проводим вакцинацию против сибирской язвы и отбор крови для лабораторных исследований на сап, бруцеллез, лептоспироз и другие инфекции. Эти меры позволяют вовремя выявить заболевание и предотвратить его распространение, — рассказала ведущий ветеринарный врач ГБУ «Севветцентр» Ольга Маркеева.

Кроме ветеринарных мероприятий, специалисты госветслужбы проводят ветеринарно-просветительскую работу по профилактике паразитарных и инфекционных болезней, а также разъясняют требования ветеринарного законодательства и правил допуска лошадей к соревнованиям и перевозкам.

Все проведенные прививки и исследования фиксируются в ветеринарных паспортах животных. Для спортивных лошадей, участвующих в соревнованиях, предусмотрен отдельный документ с расширенным перечнем обязательных вакцинаций — включая прививки от бешенства, ринопневмонии, гриппа, столбняка и дерматомикозов. Обычные лошади, не участвующие в соревнованиях, получают базовую защиту — против сибирской язвы и лептоспироза.

По всем вопросам, связанным с профилактическими вакцинациями, диагностикой и содержанием лошадей, владельцы могут обратиться в подразделение госветслужбы по телефону: +7 (978) 300-95-65.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя