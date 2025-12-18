В Севастополе Госжилнадзор проверил исполнение предписаний управляющими компаниями

В рамках надзорной деятельности Госжилнадзор провел проверку исполнения управляющими организациями предписаний, выданных ранее за нарушения в сфере жилищного законодательства, а именно за не выполненные вовремя ремонты подъездов. В ходе мероприятия проверили подъезды домов № 10 по улице Льва Толстого, дом № 139 на улице Хрусталева и дом № 165А на проспекте Генерала Острякова.

Во всех проверенных подъездах ремонты близки к окончанию: здесь, где необходимо выровнены углубления, защищены, окрашены и побелены стены и потолки.

В целом по результатам повторного выезда видно, что управляющие организации вовремя приступили к ремонтам и успеют закончить их до конца этого года. Это положительная тенденция, которой, надеюсь, компании будут придерживаться в дальнейшем, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника надзорного управления Госжилнадзора Светлану Козак.

Напомним, что ежегодно в связке с жителями управляющие компании составляют план текущих ремонтов в домах. Позитивным примером такого взаимодействия является дом № 139 на улице Хрусталева.

В этом доме на общем собрании собственников жилья был выбран совет дома с председателем. Уже 3 года мы работаем совместно, в том числе формируем план текущих ремонтов, которые мы и выполняем. На этот год были запланированы и выполнены ремонты подъездов и входных групп подъездов № 7 и 8, а также кровли и отмостки, — сообщил директор УК «Управляющая компания» Илья Дерис.

Всего в этом году специалистами Госжилнадзора выдано порядка 25 предписаний, все они держатся на контроле у ведомства.

Напомним, что за нарушения в сфере жилищного законодательства со стороны управляющих компаний предусмотрены штрафные санкции в размере от 250 тысяч рублей и направление предписания, согласно которому управляющая организация обязана устранить нарушения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя