В Севастополе готовят к открытию «Театральную улицу»

«Театральная улица» в Севастополе появится в парке имени Анны Ахматовой. Проект торжественно презентуют 14 августа.

В течение двух недель в парке велась настоящая стройка. Ее результатом стала установка огромного белоснежного купола, который два года назад подобно магниту притягивал жителей и гостей города в Арт-бухте. Афиша мероприятий «Театральной улицы» на август радует своим разнообразием: выставки, спектакли, перформансы, а также долгожданные презентации финалистов «Креативной мастерской» — проекта, реализуемого АНО «Центр формирования гражданской культуры» при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства города Севастополя, — отмечают инициаторы создания улицы.



По словам руководителя проекта Валерия Александрина, изначально «Театральная улица» рассматривалась как ежегодный проект. Однако провести его в 2020-м помешала обрушившаяся на весь мир пандемия коронавируса. В этом году команда проекта как следует подготовилась: под куполом «Театральной улицы» зрителей от мала до велика будут ждать не только волнующиеся перед своими выступлениями артисты, но и маски, а также антисептики.

Августовская программа «Театральной улицы» оказалась очень насыщенной. Она открылась захватывающим перформансом «Полотно импровизации» от финалистов «Креативной мастерской» — проекта «Эволюция в движении», который курировала Ксения Ладо, и выставкой картин выпускников проекта Арт-студии «Фаза» «Художник за 60 суток». Теперь практически каждый день начиная с 14 августа под белоснежным куполом «Театральной улицы» будут проходить творческие мероприятия.

Здесь выступят со своими спектаклями санкт-петербургский Театр Имени Которого Нельзя Назвать, молодежная экспериментальная театральная студия «МЭТС», которую возглавляет Наталья Королева, и одаренный Максим Паршиков, состоится fashion-показ от «СафьянЪ» под руководством Марии Плехановой, будет продемонстрирован уникальный арт-объект «Маяк», созданный из стекла талантливой Ольгой Козачун и пройдет уникальная фотовыставка «В кругу семьи» от Екатерины Гибиной, посвященная трогательной семейной фотографии.

Также жители и гости Севастополя смогут побывать на настоящей Этно-улице, созданной Любовью Болякиной, и узнать, как создают свои полотна живописцы благодаря проекту Алены Григоренко «Демонстрация мастерских художников». Приглашают познакомиться со своими проектами и основатель первой в городе Антибиблиотеки «Кисяо» Мария Оранская, а также руководитель литературного марафона «Ru.Лит» Юлия Венгерова.

Официальное открытие «Театральной улицы» запланировано на 14 августа. В этот день пройдет не только фотовыставка и спектакль, но и особый перформанс, в котором сможет поучаствовать каждый гость.

Театральная улица – это место, где каждый желающий сможет проявить свой творческий потенциал. Мы предлагаем каждому желающему внести лепту в создание этого пространства. На открытии у каждого будет возможность сделать свой вклад в то, как будет выглядеть площадка. Это будет небольшой иммерсивный перформанс, который заставит ощутить сопричастность к проекту. В завершение этого перформанса после символического акта открытия начнется спектакль приглашенного Тетра Имени Того Которого Нельзя Называть, — отмечает Валерий Александрин.

Стать зрителями каждого события могут все желающие, вход на мероприятия – свободный.