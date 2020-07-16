В Севастополе готовятся к IV ежегодному фестивалю «Опера в Херсонесе»

IV международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» пройдет с 29 июля по 2 августа в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Это масштабный проект, ставший одной из визитных карточек Севастополя. Фестиваль является знаковым событием отечественной культуры и занимает видное место среди российских фестивалей классического искусства. Каждый год участниками фестиваля становятся ведущие российские театры и исполнители. В этом году участником фестиваля станет государственный академический Большой театр России, который впервые в своей истории отправится в Херсонес, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

На данный момент специалисты монтирую сцену. Организаторы подчёркивают: монтаж осуществляется с обеспечением всех мер по сохранности древнего архитектурного памятника и неприкосновенности археологических ценностей Херсонеса Таврического. В частности, чтобы не создавать давление на грунт, применена целая система специальных подкладок под опоры.

Всего площадка рассчитана на полторы тысячи посадочных мест. Существует специальная система подложек, некая подушка под конструкциями, по размерам она больше и нагрузка идет не точечно, а распределяется метр на метр. Все конструкции надежные, находятся на подложке, что позволяет не повредить верхний дерновой слой. Мы практически в этом году повторяем сцену Большого театра в Москве, – рассказал технический директор монтажной компании Илья Замуреенко.

Как отмечает заместитель директора музея, Херсонес — памятник культуры, и земля, на которой стоит сцена не пострадает.

Статус нашего объекта с точки зрения охраны культурного наследия очень высокий. У Херсонеса самая высокая степень законодательной защищенности. Людей, конечно, волнует вопрос, каким образом эти конструкции повлияют на сохранность самого объекта. У нас проведена историко-культурная экспертиза, согласованная Министерством культуры. Заключение государственной экспертизы по данному мероприятию положительное. Эксперты считают, что негативного воздействия на объект культурного наследия в результате монтажа сцены не произойдет, – заявила заместитель директора музея-заповедника Лариса Седикова.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя