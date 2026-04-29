В Севастополе готовят фонтаны к летнему сезону

Специалисты приступили к расконсервации городских фонтанов. По поручению губернатора к майским праздникам в городе будут работать все 30.

Для того чтобы город встретил майские праздники с работающими фонтанами специалисты занимаются расконсервацией в усиленном режиме. Для этого сотрудники подрядной организации моют чаши фонтанов, настраивают оборудование и системы управления, проверяют запорную арматуру и электрические соединения.

Оборудование перезимовало благополучно: температурный и вентиляционный режимы в технических помещениях соблюдаются, поэтому сложных вопросов при запуске не должно возникнуть, — рассказал инженер подрядной организации Александр Велиготский.

При этом специалисты сталкиваются и с типовыми задачами: требуется замена сальников насосов, очистка датчиков уровня воды, удаление минеральных отложений, накопившихся за зимний период. В чашах фонтанов после зимовки обнаруживают различный мусор: листву, детские игрушки и даже монеты.

Особое внимание уделяется крупным объектам. Например, площадь водного зеркала фонтана «Орден Победы» составляет почти 2 тысячи квадратных метров, сопоставимая площадь отведена под подземное техническое помещение. Объем воды в системе достигает 400 кубометров. Сейчас специалисты чистят чашу и работают с техническим оборудованием сооружения.

На сегодняшний день работы по расконсервации фонтанов выполнены на 70%.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя