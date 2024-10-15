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В Севастополе готовят к зиме электроподстанции
фото: ООО «Севастопольэнерго»

В Севастополе готовят к зиме электроподстанции

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:56 15.10.2024

В этом году техническое обслуживание и ремонт пройдут порядка 300 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов ООО «Севастопольэнерго».

Подготовка объектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду — важный комплекс мероприятий в годовом цикле работ энергетиков, сообщила пресс-служба компании. На одной из электрических подстанций Ленинского района сетевики выполнили техническое обслуживание и ремонт оборудования: отделителей, короткозамыкателей, силовых трансформаторов. На этом же энергообъекте в рамках инвестиционного проекта модернизировано устройство компенсации емкостных токов. Новое оборудование позволит снизить количество аварийных отключений в сетях.

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Аналогичные современные системы установлены еще на четырех городских подстанциях в Балаклавском, Ленинском и Гагаринском районах.

источник: «Севастопольская газета»

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