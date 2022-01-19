В Севастополе готовятся к атаке омикрон-штамма коронавируса

В Севастополе оперативный штаб обсудил распространение нового омикрон-штамма коронавируса. Провел заседание губернатор Михаил Развожаев, который накануне принял участие в работе президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. По словам главы Севастополя, массовое распространение штамма «омикрон» в регионе ожидается в ближайшие две недели. Ключевая особенность новой волны – это стремительный рост числа выявляемых случаев.

В связи с резким ростом заболеваемости у нас сильно увеличится нагрузка на первичное звено здравоохранения. Поэтому необходимо наладить работу по трем направлениям: усилить работу контактного центра 122, подготовить стационары и оптимизировать доставку лекарств на дом – для этого нужно привлечь не только медицинский персонал, но и волонтеров, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Основным критерием тяжести эпидобстановки в период распространения нового штамма становится не число выявленных случаев, а количество госпитализированных пациентов. Так, по словам профильного вице-губернатора Александра Кулагина, за прошедшую неделю в Севастополе, несмотря на рост заболеваемости, уровень госпитализации снизился на 8%.

Количество заболевших увеличилось на 54%, также увеличились основные коэффициенты и темпы прироста. На сегодняшний день свободный коечный фонд составляет 33%. В стационаре находится 175 человек старше 60 лет – это на 32 меньше, чем неделей ранее. Практически у всех, кто обращается с признаками ОРВИ, мы берем тест ПЦР, — отмечает заместитель губернатора.

Михаил Развожаев подчеркнул, что у всех медицинских сотрудников должна быть возможность проводить экспресс-тестирование:

Важно, чтобы при положительном результате сразу же назначалось лечение и выдавался необходимый комплект лекарств. Привлекать сотрудников и дожидаться результатов теста не надо – при экспресс-тестировании посещение пациента должно быть однократное.

В ходе заседания оперативного штаба принято решение продлить режим повышенной готовности в Севастополе до 31 марта 2022 года. Также Михаил Развожаев дал ряд поручений:

департаменту здравоохранения — обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений, служб скорой помощи, горячих линий и службы 122 в условиях резкого прироста заболеваемости;

организовать доставку продуктов, лекарственных препаратов для амбулаторных больных, работу кол-центров, а также помощь первичному звену здравоохранения с привлечением студентов, волонтеров, в том числе членов штаба «Мы вместе» и коллег из ОНФ, для взаимодействия с гражданами, особенно старшего возраста;

обеспечить запас лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене, а также запас кислорода и средств индивидуальной защиты;

департаменту цифрового развития — обеспечить бесперебойную работу кол-центра 122 и кол-центров больниц

департаменту общественной безопасности — усилить контроль за соблюдением ограничительных мер юридическими лицами и ИП, особенно в части перевода на дистанционную форму работы сотрудников в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания;

департаменту транспорта — продолжить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте;

департаменту труда и социальной защиты населения — обеспечить беззаявительное продление мер социальной поддержки граждан;

всем организациям и органам госуправления — перейти к дистанционному формату работы и проведения совещаний. В случае особой необходимости количество участников совещания сократить до 10 человек.

Сейчас важнейшая задача – ревакцинация и третья бустерная доза. Это позволит поддерживать уровень коллективного иммунитета и надеяться, что если люди и будут заболевать, то в легкой форме. Все меры, которые необходимы для снижения темпов распространения, необходимо принять и соблюдать. Дополнительные ограничения вводить нецелесообразно, — говорит Михаил Развожаев.

Напомним, согласно указу губернатора, в городе продолжают действовать следующие требования: