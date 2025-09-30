В Севастополе готовятся к осенним высадкам растений

В городе в разгаре осенние уходные работы за зелеными пространствами. Сегодня утром специалисты «Парков и скверов» ухаживали за клумбами у доски почета Нахимовского района.

Работы у нас плановые — готовимся к осенним высадкам. Здесь у нас два розария, один из них, что поменьше, мы уже пропололи, перекопали чтобы насытить почву воздухом, удобрили и обрезали отцветшие цветы и шиповник, который забирает питательные вещества у растений. Сегодня приступили к работам в соседней клумбе, что находится ближе к дороге, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мастера участка ГБУ «Парки и скверы» Татьяну Мошан.

Специалисты закончили работать в клумбах в скверах имени Ивана Дмитриевича Папанина, 1-го, 2-го и 3-го бастионов. Помимо работ в клумбах специалисты уже успели открыть приствольные лунки деревьев на улице Героев Севастополя, чтобы зеленые насаждения получили как можно больше воды и питательных веществ, а также убрали упавшие и сломанные сильным ветром ветки деревьев.

После окончания подготовительных уходных работ «Парки и скверы» приступят к высадкам виолы на Северной стороне города.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя