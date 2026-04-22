В Севастополе готовятся к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова

В центральной части города готовятся приступить к масштабному инфраструктурному проекту, направленному на развитие улично-дорожной сети. Он включает реконструкцию ряда автомобильных дорог и строительство тоннеля.

Планируется, что к основным работам подрядная организация приступит летом. В том числе, после решения вопросов с изъятием земельных участков. Сам объект предполагает не только строительство тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, но и реконструкцию ряда улиц — Пожарова, Генерала Петрова, Стрелецкий спуск — для улучшения транспортной доступности. Строительство тоннеля позволит как перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на улицу Адмирала Октябрьского, так и ликвидировать заторы в районе площади Восставших и улучшить транспортную доступность районов города, — рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

На пересечении улицы Пожарова и Стрелецкого спуска будет обустроена кольцевая развязка, а на склоне возведут диспетчерский пункт. Протяженность тоннельного перехода составит 317 метров. На нем будет организовано двухполосное движение. Согласно заключенному контракту, завершить работы должны к декабрю 2029 года.

Пока подрядная организация занимается обустройством строительного городка и временной дороги для подъезда буронабивной машины. На объекте трудятся 15 человек и 5 единиц техники.

На сегодняшний день мы выполняем работы по ограждению территории строительной площадки. Также выполняем подготовительные работы для обустройства временных дорог для строительной техники. После чего приступим к переносу сетей коммуникации. В последующем тоннель будет создаваться «закрытым» способом. В зону возможного влияния от работ по строительству тоннеля попадают некоторые жилые дома. За ними будет вестись постоянное наблюдение специалистами, чтобы исключить негативные последствия, — рассказал заместитель директора по дорожному строительству подрядной организации ООО «Веста» Руслан Гиш.

Проектом также предусмотрены работы по ремонту лестницы, ведущей к улице Карантинной. На время работ будут организованы временные лестничные сходы.

К слову, на сегодняшний день центральная часть города испытывает серьезную транспортную нагрузку. Ситуация усугубляется ростом автомобилизации, увеличением пешеходных потоков, развитием городской инфраструктуры, включая культурный кластер на мысе Хрустальном.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя