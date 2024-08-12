В Севастополе готовятся к учебному году

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством Михаила Развожаева обсудили готовность школ и детских садов к новому учебному году. Проверка образовательных учреждений в городе началась в конце июля.

Традиционно мы проверяем все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. У нас создано 6 приёмочных комиссий, в которые входят представители исполнительных органов власти, федеральных органов власти, Росгвардия, МВД, депутатский корпус, представители родительской общественности, представители общественного совета при департамента образования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Проверка образовательных учреждений проходит на основе методических рекомендаций Министерства просвещения РФ.

Методические рекомендации едины для всей страны. Основные направления, на которые делается упор, – это вопрос обеспечения пожарной безопасности, то есть наличие первичных средств пожаротушения, работа системы автоматической сигнализации, наличие инструкций по действиям при пожаре, составление графика тренировок. И состояние антитеррористической защищенности объектов, это и готовность частных охранных предприятий к несению службы на объектах, и функционирование кнопок экстренного вызова наряда полиции. Отмечу, что все организации у нас охраняются лицензированными охранными предприятиями, – подчеркивает Максим Кривонос.

Также департамент образования совместно с департаментом общественной безопасности проверяют готовность укрытий и их соответствие нормам. Так, в некоторых учреждениях дополнительно разграничивают схемы движения в укрытия, чтобы дети могли оперативно и не единым потоком спуститься вниз.

Максим Кривонос отметил, что в ряде учреждений нужно точечно провести повторную работу по приведению территории в порядок.

Например, в сельских школах необходимо повторно покосить траву. Трава уже была покошена, но так как растет она достаточно обильно, мы на проверке отмечаем, что до 20-25 числа необходимо ещё раз её покосить, – сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

Кроме того, на аппаратном совещании обсудили плановые показатели приёмной кампании в школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования.

На сегодняшний день в первый класс зачислено уже 4866 ребят. Зачисление продолжится до 5 сентября. Если смотреть на статистику предыдущих лет, до этого времени может добавиться ещё около тысячи первоклассников. Всего в школы зачислено 51 540 учеников, а в детские сады – 20 780 воспитанников. В учреждения СПО на сегодня подано уже 10 260 заявлений. Для детей участников СВО действуют как федеральные, так и региональные квоты. По региональной квоте дети участников спецоперации смогут занять примерно 10% всех бюджетных мест в колледжах, – говорит Максим Кривонос.

На сегодня комиссии проверили 57 детских садов, 53 школы и 18 учреждений дополнительного образования. Всего в преддверии учебного года в Севастополе будут проверены 163 учреждения, это более 200 адресов. Ещё семь образовательных учреждений в городе находятся на капитальном ремонте и будут проверены комиссией отдельно перед вводом в эксплуатацию.

Напомним, что проверка готовности образовательных организаций должна завершиться 16 августа. Точечные замечания по объектам необходимо будет устранить до 25 августа.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя